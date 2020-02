Shanghai

Absage

Medien: Kein Formel-1-Rennen in China wegen Coronavirus

Wegen des Coronavirus wird die Formel 1 britischen Medienberichten zufolge nicht wie geplant Mitte April in China fahren. Die Rennserie habe sich nach längerer Prüfung gegen die Austragung des Grand Prix in Shanghai am 19. April entschieden, hieß es übereinstimmend in den Berichten.