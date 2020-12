Medien: HSV-Idol Uwe Seeler darf Krankenhaus verlassen

Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 18:43 Uhr

Der 83-Jährige hatte sich im Mai bei einem Sturz in seinem Hause in Norderstedt bei Hamburg so schwer verletzt, dass er in eine Klinik gebracht worden war. Dort war die Legende des Hamburger SV und Ehrenspielführer der Nationalmannschaft operiert worden.

„Das Mäuschen wird am Wochenende endlich nach Hause kommen. Das ist eine großartige Nachricht“, zitierte bild.de Seelers Frau Ilka. mopo.de hatte bereits am Montag berichtet, dass Seeler am Freitag nach Hause kommen darf. In einem Gespräch mit der „Hamburger Morgenpost“ hatte der einstige Torjäger vor einer Woche gesagt: „Meine neue Hüfte schießt von allein.“