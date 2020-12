Archivierter Artikel vom 06.06.2020, 12:32 Uhr

Berlin

Ohne Zuschauer

Medien: Flughafen Tempelhof richtet Finale der Formel E aus

Die Formel E sucht nach einem Ausweg aus der Corona-Krise und könnte in Berlin Hilfe bekommen. Laut Medienberichten sollen in diesem Jahr gleich mehrere Rennen in der Hauptstadt durchgeführt werden – auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof.