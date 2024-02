Medaille verpasst: WM-Aus für deutsches Tischtennis-Team

ARCHIV – Bei der Team-WM in Südkorea schied Ovtcharov mit dem deutschen Team im Viertelfinale aus. Foto: Marius Becker/dpa

Busan (dpa). Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer ist bei der Team-WM in Südkorea im Viertelfinale ausgeschieden.

Dang Qiu (Borussia Düsseldorf), Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm) und Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) verloren mit 0:3 gegen Taiwan und verpassten dadurch zum ersten Mal seit 2016 wieder eine Medaille bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen. Bei den WM-Turnieren 2018 und 2022 hatte das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf jeweils noch das Endspiel gegen China erreicht.

Einzel-Europameister Dang Qiu verlor am Freitag in Busan gleich zum Auftakt in fünf Sätzen gegen den 42 Jahre alten Bundesliga-Profi Chuang Chih-Yuan vom TTC Fulda-Maberzell. Danach gab Ovtcharov gegen Taiwans Topspieler Lin Yun-Ju eine 2:0-Satzführung noch her (2:3). Im dritten Match unterlag Franziska dem 19-jährigen Kao Cheng-Jui in 1:3 Sätzen.