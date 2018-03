Während in St. Goar im Stadtzentrum der Rhein auf die B 9 schwappte, genügte es für die Helfer, die Innenstadt mit Sandsäcken vor der Überflutung zu schützen. Der Quickdamm war diesmal nicht nötig.

In Bacharach (unten links) waren die gesamten Rheinanlagen überflutet, ebenso in Oberwesel, wo seit Donnerstag die B 9 überschwemmt ist. Gleichwohl sind die beiden Tankstellen in Oberwesel nach wie vor gut zu erreichen. Fotos: Werner Dupuis