San Sebastián

Vor Duell mit VfB Stuttgart

Mbappé und Vinícius Júnior führen Real Madrid zum Sieg

Von dpa

i Fußball: Primera División, Spanien, Real S. San Sebastián - Real Madrid, 5. Spieltag, Reale Arena: Real Madrids Kylian Mbappe feiert mit Vinicius Junior (2.v.l.) nach seinem zweiten Tor durch einen Elfmeter. (zu dpa: «Mbappé und Vinícius Júnior führen Real Madrid zum Sieg») Foto: Miguel Oses/DPA

Real Madrid gewinnt durch zwei Strafstöße in der Liga bei San Sebastián. Zwei Topstars zeigen sich nervenstark vom Punkt. Am Dienstag will Real in der Champions League gegen Stuttgart gewinnen.