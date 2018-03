Mayer verliert gegen Troicki – Deutschland zurück

Florian Mayer hat beim World Team Cup in Düsseldorf die erste Niederlage kassiert und seinen Teamkollegen Philipp Kohlschreiber unter Zugzwang gesetzt. Der Tennisprofi aus Bayreuth verlor gegen den Serben Viktor Troicki mit 6:7 (6:8), 3:6.

Damit liegt die deutsche Mannschaft im entscheidenden Spiel der Blauen Gruppe gegen Serbien mit 0:1 zurück. Kohlschreiber muss nun am Freitag gegen Janko Tipsarevic unbedingt gewinnen, um die deutschen Chancen auf den erneuten Finaleinzug zu wahren. Die Entscheidung würde dann im Doppel fallen.

«Jetzt wird es natürlich schwer, das Endspiel zu erreichen. Diesen Punkt hatte ich eigentlich eingeplant», gestand Mayer nach seiner ersten Niederlage in diesem Jahr im Rochusclub. Im vergangenen Jahr hatte die Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes die Team-Weltmeisterschaft gewonnen.

In der Roten Gruppe brachte Tomas Berdych die Tschechen mit 1:0 in Führung. Der Weltranglisten-Siebte setzte sich gegen den Argentinier Carlos Berlocq mit 6:1, 6:7 (2:7), 6:3 durch. Der Sieger des Duells Tschechien gegen Argentinien steht ebenfalls im Finale am Samstag, das zweite Einzel und das Doppel finden auch an diesem Freitag statt.

«Ich war im ersten Satz der klar bessere Spieler», sagte Mayer nach der Niederlage in 1:33 Stunden bei rund 30 Grad Hitze enttäuscht. «Aber ich bin selbst schuld. Wenn man seine Satzbälle nicht nutzt, kann man nicht gewinnen», meinte der 28-Jährige.

Beim Stand von 5:4 im ersten Durchgang hatte Mayer gleich zweimal die Gelegenheit, den Satz zu seinen Gunsten zu entscheiden. Und auch wenig später im Tiebreak bot sich ihm beim Stand von 6:5 die Möglichkeit, den ersten Abschnitt zu gewinnen. Doch Mayer nutzte seine Chancen nicht, nach einem leichten Returnfehler mit der Rückhand holte sich stattdessen Troicki mit 8:6 im Tiebreak den ersten Satz.

«Danach habe ich mich körperlich leider nicht mehr so gut gefühlt. Ich bin immer noch erkältet und bei 30 Grad fällt es einem dann nicht so leicht», meinte Mayer. Der Davis-Cup-Spieler kassierte im zweiten Satz ein schnelles Break und lief fortan einem Rückstand hinterher. Zwar versuchte Mayer noch einmal alles und wehrte insgesamt vier Matchbälle ab. Doch dann musste er sich doch zum ersten Mal in diesem Jahr im Rochusclub geschlagen geben. In den Duellen gegen Russland und Kroatien hatte Mayer seine Einzel jeweils gewonnen.

Dennoch sieht sich der Franke mit Blick auf die an diesem Sonntag beginnenden French Open in Paris auf einem guten Weg. «Es geht weiter aufwärts. Mit der letzten Woche in Rom und den Spielen hier kann ich ganz zufrieden sein», sagte Mayer. Die Australian Open in Melbourne hatte er im Januar kurzfristig wegen einer Verletzung absagen müssen. In Paris will er endgültig wieder an seine guten Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen.