Aus unserem Archiv

New York

Florian Mayer ist als letzter der sieben deutschen Tennis-Herren bei den US Open ausgeschieden. Er verlor in der dritten Runde glatt in den drei Sätzen gegen den Spanier David Ferrer. Bei den Damen war zuvor Angelique Kerber als erste Deutsche seit elf Jahren ins Viertelfinale von New York eingezogen. Die Kielerin gewann 6:4, 6:3 gegen Monica Niculescu aus Rumänien und trifft nun auf Flavia Pennetta aus Italien. Auch Sabine Lisicki und Andrea Petkovic haben noch die Chance auf das Weiterkommen.