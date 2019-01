Paukenschlag im britischen Parlament: Premierministerin May will vor allem die schwierige Nordirland-Frage nachverhandeln – und das mit Brüssel mühsam vereinbarte Paket zum EU-Austritt aufmachen.

London (dpa). Die britische Premierministerin Theresa May will das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen zwei Monate vor dem geplanten EU-Austritt noch einmal aufschnüren.„Die Welt weiß, was dieses Haus nicht will. Heute ...