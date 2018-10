May: Brexit-Deal fast fertig – Droht Revolte?

London

Nach Ansicht der britischen Premierministerin Theresa May ist das Brexit-Abkommen zu 95 Prozent fertig. Seit dem informellen EU-Gipfel in Salzburg im September seien „wichtige Fortschritte“ gemacht worden – etwa bei Sicherheit und Transport. Das ist in einer Stellungnahme Mays für das Unterhaus zu lesen. Dennoch muss May dem „Telegraph“ zufolge eine Revolte fürchten. Sie habe am Wochenende zwei Telefonkonferenzen mit Kabinettsmitgliedern geführt, um mehr Unterstützung für ihre Brexit-Pläne zu bekommen, heißt es.