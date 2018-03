Aus unserem Archiv

Gettorf

Eine Maus hat in und um Gettorf, einem Ort in Schleswig-Holstein, für einen mehrstündigen Stromausfall gesorgt. Mehrere hundert Haushalte waren gestern von der Störung betroffen, wie ein Sprecher des dortigen Energieversorgers berichtet. Bei den eisigen Temperaturen war die Maus in eine warme Verteilerstation gekrochen. Dort habe der kleine Nager an den Gummis herumgenagt. Die Probleme konnten erst gestern Abend behoben werden. Solange ging gar nichts mehr, auch die Telefone waren teilweise betroffen.