Matthias Brandt befürwortet Demos gegen rechts

Tausende demonstrieren seit Tagen in Deutschland gegen rechts – jetzt auch in Mainz. Schauspieler und Zuckmayer-Preisträger Matthias Brandt hält das für richtig.

ARCHIV – Matthias Brandt wird heute mit der Carl-Zuckmayer-Medaille ausgezeichnet. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Mainz (dpa). Der Schauspieler und Schriftsteller Matthias Brandt hält die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in mehreren deutschen Städten für richtig. «Ich finde es ganz toll, dass jetzt auch Mainz auf die Straße geht. Und ich glaube, dass das dringend nötig ist, jetzt, sich auch zu zeigen», sagte der 62-Jährige am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Das haben wir wahrscheinlich in der letzten Zeit zu selten und zu wenig getan und gedacht, es regelt sich in irgendeiner Weise von selbst. Das tut es nicht.»

Seit Tagen demonstrieren in vielen Städten Tausende Menschen gegen rechts. Auch in Mainz war am Donnerstagabend (ab 18.00 Uhr) eine Demo geplant. Dazu hatten sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), mehrere Minister und Landtagsabgeordnete angekündigt. Brandt sollte fast gleichzeitig (19.00 Uhr) von Dreyer im Staatstheater mit der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz für seine Verdienste um die deutsche Sprache ausgezeichnet werden.

Anlass für die Demos waren Berichte des Medienhauses Correctiv vorige Woche über ein bis dahin nicht bekanntes Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa vom 25. November. Dabei hatte der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, im vergangenen November nach eigenen Angaben über «Remigration» gesprochen.

Damit meinen Rechtsextreme in der Regel, dass eine große Zahl Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.