Matthäus zu Geisterspielen: „Jahre zuvor waren regulärer“

„Ganz sicher waren die Jahre zuvor regulärer als jetzt“, sagte der 59-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Man sieht es vor allem in der 2. Bundesliga mit Dynamo Dresden, die hatten zwei Coronavirus-Fälle und haben nun ein Wahnsinnsprogramm.“

Dennoch glaubt er, dass der Wiederbeginn der Bundesligen „im Großen und Ganzen“ gelungen sei. „Es ist auch eine Belastung für die Spieler, aber man hat es so gut wie möglich von der Deutschen Fußball Liga gemacht in Abstimmung mit der Politik und den Vereinen, dass man die Saison zu Ende spielen kann“, sagte Matthäus. „Man hat damit eben auch ein Zeichen in der Corona-Krise gesetzt.“