Matthäus macht sich wenig Sorgen um den BVB

Dortmund (dpa). Sky-Experte Lothar Matthäus sieht den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund nach dem Abgang von Niclas Füllkrug im Angriff variabler aufgestellt. «Die Transferpolitik des BVB finde ich gut, den Füllkrug-Transfer kann ich nachvollziehen», schreibt Matthäus in seiner Kolumne des TV-Senders. Füllkrugs Wechsel nach England zu West Ham United sei zwar ein Verlust für den BVB und die Bundesliga, schaffe aber Platz für neue Spieler.

Mit Serhou Guirassy habe man nun den zweitbesten Torschützen der vergangenen Saison im Team. «Füllkrug war ein Strafraumspieler, beileibe kein schlechter Fußballer, aber Guirassy kann sich auch mal Eins gegen Eins durchsetzen, wie es zum Beispiel in Leverkusen Victor Boniface macht», schreibt Matthäus.

Vom ehemaligen Stuttgarter hält Matthäus eine Menge. «Wenn er in seinen ersten zwei, drei Spielen vier Tore schießt, kann er schnell der Publikumsliebling werden», vermutet der deutsche Rekord-Nationalspieler. «Alles in allem mache ich mir um Dortmund in diesem Transfersommer weniger Sorgen als in den letzten Jahren», schreibt Matthäus.