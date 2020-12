Matthäus: Lewandowski hätte Weltfußballer-Wahl „verdient“

Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 07:07 Uhr

„Ob es für Lewandowski zum Weltfußballer-Titel reicht, werden wir sehen. Aber er hätte es nach dieser überragenden Saison total verdient“, sagte der Weltfußballer des Jahres 1991 in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky. Der 31 Jahre alte Pole sei „in jedem Wettbewerb der beste Torschütze. In der Bundesliga, im Pokal und in der Champions League gibt es aktuell niemand erfolgreicheren vor dem Tor“, sagte Matthäus.

„Sollten die Bayern in der Königsklasse auch noch ins Finale kommen, gibt es für mich keine Alternative zum Weltfußballer Robert Lewandowski“, sagte der 59-Jährige. „Es wäre für ihn, die Bayern und die Bundesliga ein großartiges Zeichen. Ich drücke ihm die Daumen.“

Seit 2008 ging der Titel mit Ausnahme von Real Madrids Luka Modric im Jahr 2018 immer an Cristiano Ronaldo (zunächst Manchester United, dann Real, inzwischen Juventus Turin) oder Lionel Messi (FC Barcelona). Lewandowski erzielte in dieser Saison sechs Tore im DFB-Pokal, 34 in der Bundesliga und führt die Torjägerliste in der Champions League mit elf Treffern an.

