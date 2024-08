Plus Matrix-LED-Licht – Wie funktioniert eigentlich? Von Holger Holzer, SP-X i Audi bereitet die Premiere des Q5 mit einem ersten Ausschnitt-Bild vor Foto: Audi Autoscheinwerfer haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine großen Technik-Sprung gemacht. Zuletzt hoben Matrix-Lichter die Ausleuchtung auf ein neues Niveau. Lesezeit: 2 Minuten

SP-X/Köln. Gradeausstarren war gestern: Moderne Autoscheinwerfer werfen ihren maßgeschneiderten Lichtkegel auch schon mal in die Kurve. Mittlerweile ist die Matrix-LED-Technik in der Mitte der automobilen Gesellschaft angekommen.Gerade mal 6 Volt Spannung und ein paar funzelige Glühlampen mussten früher reichen, um VW Käfer und Co. den Weg durch die Nacht zu ...