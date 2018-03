Aus unserem Archiv

Sanaa

Im Jemen ist es am Rande von Massenprotesten gegen Präsident Ali Abdullah Salih nach Medienberichten zu Ausschreitungen gekommen. Eine kleine Gruppe von Regimegegnern wurde in der Hauptstadt Sanaa von Salih-Anhängern daran gehindert, zum Regierungsviertel vorzudringen, wie Al-Arabija berichtete. Bei den Auseinandersetzungen seien nach Oppositionsangaben vier Demonstranten verletzt worden. Auch in der zweitgrößten Stadt des Landes, Taizz, demonstrierten zehntausende Menschen gegen das jemenitische Regime.