Martin Garrix will Tor-Euphorie vermitteln

„Ich wollte das Gefühl in einen Song packen, das du erlebst, wenn du ein Spiel guckst und dein Land ein Tor schießt. Diesen Moment der Aufregung, des Glücks und der Euphorie zu vermitteln, war mein Hauptziel“, sagte Garrix vor Journalisten. Das Lied „We Are The People“ mit Bono (60) und The Edge (59) von U2 erscheint an diesem Freitag – am 25. Geburtstag des Niederländers.

Der DJ hatte das temporeiche Lied, in dem es um Einheit und Verständigung geht, bereits vor drei Jahren geschrieben. Durch die coronabedingte Verschiebung des Turniers musste er das gemeinsame Projekt mit der irischen Erfolgsband U2 über ein Jahr lang geheimhalten. „Es ist verrückt, dass es niemand herausgefunden hat und es keine Spekulationen gab.“

Die Europameisterschaft startet am 11. Juni und wird in mehreren Ländern ausgetragen. Einige der Spiele finden in München statt.

© dpa-infocom, dpa:210513-99-590466/3