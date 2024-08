Silverstone

Martín übernimmt Gesamtführung – Schrötter verpasst Punkte

Von dpa

i Motorsport/Motorrad: Grand Prix von Deutschland, Sachsenring, MotoGP, Sprintrennen. Jorge Martin aus Spanien vom Prima Pramac Racing Team jubelt nach dem Sieg. (zu dpa: «Martín übernimmt Gesamtführung - Schrötter verpasst Punkte») Foto: Robert Michael/DPA

Den Sieg in Silverstone verpasst, die Spitze in der Gesamtwertung aber übernommen: Jorge Martín. Marcel Schrötter schafft es dagegen auch im dritten Anlauf nicht in die Punkte.