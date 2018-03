Markus Deibler verlässt krank EM

Für Markus Deibler ist die Schwimm-EM in Debrecen vorzeitig beendet. Wegen eines Infekts trat der Hamburger zu den Vorläufen über 100 Meter Freistil nicht an und wollte im Tagesverlauf nach Deutschland zurückfliegen.

Markus Deibler hat seine weiteren EM-Starts abgesagt.

Foto: Marius Becker – DPA

Deibler war zuvor im Vorlauf über 200 Meter Lagen fünf Sekunden über seiner Zeit von den deutschen Meisterschaften geblieben und hatte danach über Halsschmerzen geklagt.

Britta Steffen erwägt, nach ihrer Silbermedaille über 100 Meter Freistil auf einen Start in der Lagenstaffel am Sonntag zu verzichten. Die Doppel-Olympiasiegerin schwimmt eine gute Stunde zuvor die 50 Meter Freistil und brachte für die Staffel Daniela Schreiber ins Spiel. «Sie kann bombige Staffeln schwimmen. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn sie die Lagenstaffeln gerne schwimmen wollen würde. Also ich muss da nicht schwimmen», sagte Steffen.