Düsseldorf

Ein Mann hat zwei Nachbarskinder in Düsseldorf aus einer brennenden Wohnung gerettet. Er habe die beiden Jungen im Alter von zwei und sieben Jahren mithilfe einer Gartenleiter aus dem ersten Stock des Wohnhauses im Stadtteil Gerresheim ins Freie geholt, teilte die Feuerwehr mit. Die Kinder mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden, sondern konnten noch an der Einsatzstelle an die Mutter übergeben werden. Als die Feuerwehr ankam, war die Wohnung komplett mit beißendem und giftigem Qualm gefüllt.