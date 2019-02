Hamburg

Mit einem Messerstich in den Rücken hat ein Unbekannter in einem Hamburger Möbelhaus einen Mann schwer verletzt. Der Täter sei nach dem Vorfall am Samstagabend auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin. Aus noch unbekannter Ursache habe er den Mann im Ausgangsbereich des Möbelhauses im Stadtteil Schnelsen angegriffen. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Eine Mordkommission ermittelt.