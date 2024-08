Frankfurt

Tötungsdelikt

Mann im Frankfurter Hauptbahnhof erschossen

Von dpa

i Die Spurensicherung ist am Gleis 8 - 10 im Einsatz. Am Frankfurter Hauptbahnhof hat ein Mann einen anderen Mann erschossen. (zu dpa: «Mann im Frankfurter Hauptbahnhof erschossen») Foto: Andreas Arnold/DPA

Ein Tötungsdelikt am Abend, mitten im Hauptbahnhof in Frankfurt. Der Täter versucht zu fliehen – kommt aber nicht weit. Was bislang bekannt ist.