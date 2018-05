Mann bringt Nachbarin um und zeigt sich selbst an

Germering

Ein 63-Jähriger hat in Oberbayern seine Nachbarin umgebracht und sich selbst wegen Mordes bei der Polizei angezeigt. Wie die Kripo berichtete, rief der Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck bei den Beamten an. Er sagte, dass er seine Nachbarin ermordet habe und Selbstanzeige erstatten wolle. In der Wohnung der Nachbarin fanden die Beamten die 77-Jährige tot. In einer ersten Vernehmung des 63-Jährigen ergab sich noch kein konkreter Hinweis auf ein Motiv. Der Mann sei „psychisch auffällig“, teilten die Ermittler mit.