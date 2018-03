Manager getötet: Leiche im Lieferwagen

Aus unserem Archiv

München

Die Leiche eines Münchner Managers ist in einem Lieferwagen gefunden worden. Der 36-Jährige wurde getötet, sagte ein Polizeisprecher. Der zweifache Familienvater hatte am Donnerstag seine Wohnung im Stadtteil Bogenhausen verlassen und sich mit dem Auto auf den Weg zur Arbeit gemacht. Dort war er nie angekommen. Der Manager soll nach Informationen der «Süddeutschen Zeitung» bis vor kurzem in hoher Position bei der US-Bank Morgan Stanley gearbeitet haben. Nähere Einzelheiten zu den Umständen der Tat will die Polizei morgen bekanntgeben.