Mit den Erfolgsjahren im Profifußball hat er abgeschlossen. Längst ist Kunst die Leidenschaft von Rudi Kargus. In Hamburg präsentiert er Aktuelles aus seinem Atelier.

Der ehemalige Torhüter des Hamburger SV, Rudi Kargus, steht am Samstag (03.03.2012) in Hamburg auf seiner Kunstausstellung zwischen den Gemälde "Beo 1" (l) und "Beo 2". (zu dpa: «Maler und Ex-Torwart Rudi Kargus stellt neue Kunst aus») Foto: Daniel Bockwoldt/DPA

Worms/Hamburg (dpa) – Der Maler und frühere Fußballprofi Rudi Kargus zeigt ab Freitag (30.8.) in der Galerie Holthoff in Hamburg neue Bilder. Die Ausstellung «formidable» des in Worms geborenen Künstlers läuft bis 18. Oktober. Die großformatigen Gemälde von Kargus – Öl auf Leinwand – tragen Titel wie «Better Place» und «Sphinx» sowie etwa «Amsterdam». Oft sind es Figuren, deren Gesichter verfremdet sind, und eher gedeckte Farben.

Zur Ausstellung teilt die Galerie mit: «Schaffen wir es, die Sprache von Kargus zu dechiffrieren, tut sich eine bildliche Welt auf, die Trauer, Schmerz, Verlust und Brüche zeigt. Vielleicht sogar sein Vorleben und seine Wünsche für die Zukunft.» Der in Quickborn lebende Kargus bestritt als Torwart zwischen 1971 und 1990 für Hamburg, wo er seine vermutlich größte Zeit hatte, sowie Nürnberg, Karlsruhe, Düsseldorf und Köln 408 Erst- und 19 Zweitligaspiele. Sein «erstes Leben» nennt der 72-Jährige dies.

Jetzt bestimmt die Kunst sein Dasein. Neben Ausstellungen im Hamburger Großraum präsentierte er seine Werke bereits in Mannheim, Wien, Düsseldorf. Mit der Galerie Holthoff arbeitet er seit 2009 zusammen. Er sei kein exotischer Ex-Sportler mit Pinsel, sagte Kargus einmal, sondern ein seriöser Maler. Und authentisch.