Make-up vom Kleinsten   – Fahrbericht: Aston Martin DBX 707

Anzeige

SP-X/Edinburgh. Bei der Transformation auf unseren Straßen hält sich der Geld-Adel vornehm zurück. So könnte man fast glauben. Denn während sich E-Autos verzweifelt um Akzeptanz und Absatz mühen, geht es vielen Luxus-Marken prächtig. Auch, weil ihre Modelle weiterhin zumeist Hochprozentiges verbrennen

Nach vier Jahren Laufzeit hat Aston Martin sein SUV DBX 707 überarbeitet Foto: Andy Morgan/Aston Martin

Aston Martin ist hier ein gutes Beispiel. In Europa stiegen die Verkäufe der britischen Edel-Schmiede im letzten Jahr um 38 Prozent, der SUV-Absatz sogar um 50 Prozent. Elektrifizierte Modelle sind zwar angekündigt, aber noch nicht verfügbar. Die betuchte Kundschaft pflegt traditionell ein inniges Verhältnis zu potenten Benzinern.

Viel sportlicher und schneller als im DBX 707 lässt es sich im ersten Stock kaum fahren Foto: Andy Morgan/Aston Martin

Die wesentliche Transformation, die wir also Aston Martin attestieren können, ist die von einer Sportwagen- zu einer SUV-Marke. Über die Hälfte aller Kunden bestellen mittlerweile den Super-SUV DBX. Davon greifen wiederum fast 90 Prozent zum mindestens 250.000 Euro teuren Topmodell DBX 707. Was nun zur Folge hat, dass Aston Martin den Einstiegs-DBX V8 ganz humorlos aus dem Programm streicht. Basis will ja (fast) keiner mehr.

Außen gleicht das Facelift eher dem Nachziehen eines Lidschattens Foto: Andy Morgan/Aston Martin

Da man in Gaydon Veränderungen gegenüber aber nicht gänzlich abgeneigt ist, erhält das beste Pferd im Stall jetzt ein Make-up. Dabei ist britisches Understatement angesagt. Außen gleicht das Facelift eher dem Nachziehen eines Lidschattens. Die Türgriffe springen jetzt beim Öffnen hervor, es gibt ein anderes Spiegeldesign, fünf frische Lackfarben sowie überarbeitete Räder. Das wars. So wird kein Besitzer eines älteren DBX düpiert.

In Europa stiegen die Verkäufe der britischen Edel-Schmiede im letzten Jahr um 38 Prozent, der SUV-Absatz sogar um 50 Prozent Foto: Andy Morgan/Aston Martin

Der DBX 707 trägt seinen neuen Pelz nach innen. Hier hat das Luxus-Label deutlich mehr Arbeit und Geld für neue Ansichten investiert. Ausgeschlagen mit feinstem Leder, gerne Ton in Ton, wurde in der Luxuslounge so ziemlich alles einmal angefasst und neu tapeziert. Wir sehen neue Furnierblenden in den Vordertüren, aktualisierte Formen und Materialien.

Die Türgriffe springen jetzt beim Öffnen hervor, es gibt ein anderes Spiegeldesign, fünf frische Lackfarben sowie überarbeitete Räder Foto: Andy Morgan/Aston Martin

Da Aston-Kunden zumeist selbst ins Lenkrad greifen, präsentiert sich vor allem der Arbeitsplatz moderner. Die angestaubten runden Formen weichen diagonalen Linien, was deutlich zeitgemäßer aussieht. Die wichtigste News aber betrifft das komplett neue Infotainment-System, das nach und nach in alle Modelle einziehen wird. Bislang saß hier ein antiquierter Media-Kasten, den die Briten einst von Mercedes erbten. Das neue System wurde komplett im Haus entwickelt, mit Unterstützung vom Formel-1-Team, die vor allem ihre Expertise in Sachen Software einbrachten. Apple CarPlay und Android Auto lassen sich kabellos einbinden. Das Tempo ist dann auch flott, Befehle werden ruckzuck umgesetzt.

Da Aston-Kunden zumeist selbst ins Lenkrad greifen, präsentiert sich vor allem der Arbeitsplatz moderner Foto: Andy Morgan/Aston Martin

Bei der Bedienung indes verfehlen die Briten die Pole Position. Wer während der Fahrt die Kacheln auf dem Touchscreen zielgenau treffen will, muss sich schon sehr konzentrieren. Das Display ist nur 10,25 Zoll groß und die Bedienfelder sind reichlich klein. Funktionen wie Klima, ESP, Spurhalter oder die Fahrmodi lassen sich alternativ weiter über Drehwalzen und Tasten in der Mittelkonsole regeln. Auch die famose 1.600-Watt-Surroundanlage von Bowers & Wilkens mit 14 Lautsprechern (optional, Serie 800 Watt) steuert man von hier. Wohl selten wurde der Begriff Klangkörper exklusiver verpackt.

Die angestaubten runden Formen weichen diagonalen Linien, was deutlich zeitgemäßer aussieht Foto: Andy Morgan/Aston Martin

Den Sound eines blubbernden V8 kann die Anlage natürlich nicht ersetzen. Die kommt noch immer aus den vier Trompeten am Heck und lässt sich in drei Stufen noch böser einstellen. Die Urheberrechte liegen bei AMG. Aus Affalterbach bezieht Aston Martin weiterhin den Vierliter-Biturbo. Mit viel Erfahrung und höherem Ladedruck treibt Aston Martin die Leistung auf 520 kW/707 PS und 900 Newtonmeter Drehmoment. Ex-AMG-Boss und Ex-Aston-Chef Tobias Moers war am Gelingen dieser Transplantation die treibende Kraft. Nicht nur deswegen ist der Sportsgeist im DBX 707 fest verankert. Der V8 und die Neungangautomatik sind so eingespielt und abschlussfreudig wie das Team von Man City. Und bei der Performance muss der Aston im elitären Club der Super-Luxus-SUVs eigentlich nur den Lamborghini Urus (490 kW/ 666 PS) oder den Ferrari Purosangue (533 kW/725 PS) fürchten.

Der V8 und die Neungangautomatik sind so eingespielt und abschlussfreudig wie das Team von Man City Foto: Andy Morgan/Aston Martin

Viel sportlicher und schneller als im DBX 707 lässt es sich im ersten Stock kaum fahren. Im Sport-Plus-Modus schickt das Allradsystem komplett 100 Prozent der Power an die Hinterachse, der Spurt auf Tempo 100 ist nach 3,3 Sekunden erledigt, die Spitze liegt bei absurden 310 km/h. Solche Ausflüge in die Extreme absolviert der über 5 Meter lange und 2,3 Tonnen schwere Hochsitz mit einer Leichtfüßigkeit und Souveränität, die gängige Fahrphysik komplett aushebeln. Und wenn nicht gerade die riesigen 23-Zöller montiert sind, ist sogar der Komfort so pikfein, wie die noble Herkunft des Autos.

Technische Daten:

Aston Martin DBX 707

Fünftüriges, fünfsitziges SUV der Luxusklasse; Länge: 5,04 Meter, Breite: 1,00 Meter, Höhe 1,68 Meter, Radstand: 3,06 Meter, Kofferraum: 491-1530 Liter

4,0-Liter-V8-Biturbo-Benziner, Leistung 520 kW/707 PS, maximales Drehmoment: 900 Nm, Allradantrieb, 9-Gang-Automatik, 0-100 km/h: 3,3 s, Vmax: 250 km/h, Verbrauch: 14,2 l/100km (WLTP), CO2-Emissionen 323 g/km, Preis: ab 250.000 Euro.

Kurzcharakteristik:

Warum: weil der DBX707 ein absoluter Traumwagen ist

Warum nicht: weil der nachhaltige Eindruck das einzig nachhaltige am DBX ist

Was noch: Lamborghini Urus, Ferrari Purosangue

Wann kommt er: sofort

Tomas Hirschberger/SP-X