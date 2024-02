Mainz 05 leiht Eintracht-Stürmer Ngankam aus

ARCHIV – Jessic Ngankam in Aktion in der Red-Bull-Arena. Foto: Jan Woitas/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Mainz (dpa). Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat kurz vor Transferschluss noch einen zweiten Offensivspieler verpflichtet. Stürmer Jessic Ngankam vom Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt wurde bis Ende der Saison ausgeliehen, teilte der Tabellenvorletzte am Donnerstag mit. Der 23-Jährige war im vergangenen Sommer von Hertha BSC zu den Hessen gekommen und hat noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Einen Tag zuvor hatten die Mainzer zudem den fünfmaligen Nationalspieler Nadiem Amiri (27) von Bayer Leverkusen verpflichtet. Die Rheinhessen hoffen, damit die Torflaute in dieser Saison mit nur 14 Treffern in 18 Liga-Spielen zu beenden.

