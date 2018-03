Aus unserem Archiv

Ruhpolding

Die deutsche Männer-Staffel hat beim Biathlon- Weltcup in Ruhpolding einen Podestplatz deutlich verpasst. Bei der Generalprobe für die Olympischen Winterspiele in Vancouver belegte das deutsche Quartett den vierten Rang. Vor 21 700 Zuschauern in der Chiemgau Arena gewann Russland nach 4 x 7,5 Kilometern in 1:22:29 Stunden vor Norwegen und Österreich.