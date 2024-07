Ein Rettungshubschrauber steht neben dem Güterbahnhof. Ein zwölfjähriges Mädchen ist auf einem Güterbahnhof in Schwerte durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber flogen Einsatzkräfte das Mädchen in ein Krankenhaus, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. (zu dpa: «Mädchen nach Stromschlag an Bahnhof in kritischem Zustand») Foto: Alex Talash/DPA