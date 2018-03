Aus unserem Archiv

Moskau

Harte Erziehungsmethoden in Russland: 20 Tage lang mussten zwei 14 Jahre alte Mädchen in einem Kinderheim auf der Toilette leben. Die Direktorin und eine Erzieherin des Heimes in Wladiwostok ließen ihre Schützlinge fast drei Wochen wegen schlechten Benehmens auf dem kalten Fußboden übernachten – und verboten ihnen sogar das Duschen. Das teilte die Staatsanwaltschaft nach Angaben russischer Medien mit. Die Frauen müssen sich vor Gericht wegen illegaler Freiheitsberaubung verantworten.