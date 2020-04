Gruppenphase beendet

MAD Lions dominiert in Phase 2 der CS:GO-Liga Flashpoint

In der zweiten Gruppenphase der CS:GO-Liga Flashpoint erspielen sich MAD Lions und mibr den zweiten Gruppensieg in Folge. Damit gehen beide Organisationen mit starken Platzierungen in die K.o.-Phase.

