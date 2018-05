Kiew

Bundesaußenminister Heiko Maas hofft bis Juli auf eine Wiederbelebung der Gespräche über eine Konfliktlösung in der Ostukraine. „Wir suchen im Moment einen Termin und ich hoffe, dass wir ihn vor der Sommerpause noch finden werden“, sagte Maas zum Auftakt seiner Ukraine-Reise in Kiew. Ein Hauptthema soll dann eine Blauhelm-Mission der Vereinten Nationen in den umkämpften Gebieten sein. Seit vier Jahren bekämpfen sich in der ostukrainischen Region Donbass prorussische Separatisten und ukrainische Truppen. Das Minsker Friedensabkommen von 2015 ist bisher kaum umgesetzt.