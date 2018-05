Berlin

Außenminister Heiko Maas gibt nach dem Ausstieg der USA die Hoffnung auf ein Fortbestehen des Atomabkommens mit dem Iran nicht auf. Die Bundesregierung werde versuchen, das „wichtige Abkommen“ am Leben zu halten, sagte er den ARD-„Tagesthemen“. Der Iran habe ein Interesse an wirtschaftlichen Kontakten in die Welt, Europa müsse mit einer Stimme sprechen. Man werde sich mit den von Trump angekündigten Sanktionen „intensiv auseinandersetzen“ und Gespräche mit den Verantwortlichen im Iran führen, kündigte Maas an.