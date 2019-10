Maas: Einschränkung von Waffenexportgenehmigungen für Türkei

Berlin (dpa) – Angesichts des Einmarschs der Türkei in Nordsyrien hat Bundesaußenminister Heiko Maas Einschränkungen für die Genehmigung von Rüstungsexporten an den Nato-Partner angekündigt. „Vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive in Nordost-Syrien wird die Bundesregierung keine neuen Genehmigungen für alle Rüstungsgüter, die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden könnten, erteilen“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Heute gingen in deutschen Städten Tausende Kurden aus Protest gegen die türkische Offensive auf die Straße.