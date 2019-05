Berlin

Maas betont mit Pompeo enges Verhältnis zu den USA

Außenminister Heiko Maas hat ungeachtet tiefer Meinungsunterschiede mit den USA in der internationalen Politik das enge deutsch-amerikanische Verhältnis betont. Der enge Draht zwischen beiden Länder sei Ausdruck der „tief verwurzelten Freundschaft“ zwischen Deutschland und den USA, sagte Maas nach einem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo in Berlin. Viele internationale Themen und Konflikte ließen sich nur in enger deutsch-amerikanischer Abstimmung lösen. Pompeo holte seinen vor gut drei Wochen kurzfristig abgesagten Deutschlandbesuch nach.