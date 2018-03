M 45-Faustballer des TV Weisel landen auf dem achten Platz

Kein Teaser vorhanden

Dabei hatte es gut begonnen für die Faustballer von den Loreleyhöhen. Nachdem sie bei der Anreise ins Nordbadische auf der Autobahn in einem Stau gestanden hatten und erst kurzfristig den Spielort erreichten, mussten sie quasi kalt die Partie gegen den alten Kontrahenten TSG Tiefenthal angehen. Das sollte absolut kein Nachteil sein, denn die Weiseler steckten den mit 8:11 verlorenen ersten Durchgang gegen die Pfälzer locker weg und drehten den Spieß mit 11:5 und 11:9 um – ein Auftakt nach Maß.

Auf des Messers Schneide

Dann aber setzte es drei 0:2-Niederlagen. Zunächst zogen die Weiseler gegen den Leichlinger TV den Kürzeren, obwohl sie sich gerade in dieser Partie im Vorfeld etwas ausgerechnet hatten. Beim 8:11 und 3:11 aber gingen sie leer aus.

Die beiden folgenden Begegnungen standen dann jeweils auf des Messers Schneide. "Die hätten wir auch beide gewinnen können", trauerte TVW-Akteur Volker Kern den verpassten Gelegenheiten hinterher. In Duellen auf Augenhöhe entschieden die ebenso berüchtigten wie viel zitierten Kleinigkeiten. So hielt Weisel sowohl gegen den amtierenden Deutschen Meister ETV Hamburg (11:13, 8:11) als auch gegen die Spvgg Weil der Stadt (9:11, 10:12) sehr gut mit. Jubeln durften nach dem letzten der vielen spannenden Wechsel aber die Nordlichter und die Schwaben. "Da war mehr drin. Das tat schon weh", ging die Enttäuschung über das knapp verpasste bessere Abschneiden nicht spurlos an den Cracks vorbei, die in all den Jahren schon so manche hochkarätige Faustball-Schlacht geschlagen und berauschende Siege gefeiert hatten.

Zwei Matchbälle vergeigt

Diesmal aber blieb als Vierter der Vorrunden-Gruppe nur die Aussicht auf die Plätze sieben bis zehn. Nach einem 2:0 (11:9, 11:4)-Sieg gegen den TV Schweinfurt-Oberndorf ging's erneut gegen die TSG Tiefenthal, die die Weiseler mit einem 1:2 (11:9, 12:14, 8:11) auf den achten Platz zurückfallen ließ. Dabei hatten die Mittelrheinischen im zweiten Durchgang beim Stand von 10:8 schon den Sieg vor Augen, doch der siebte Rang war ihnen nicht vergönnt.

"Da keine alles überragende Mannschaft im Feld stand, verliefen die Spiele zumeist ganz eng. Da war es im Vorfeld schwierig, eine Prognose abzugeben. Für uns war auf jeden Fall mehr drin. es hat sich aber auch bemerkbar gemacht, dass wir im Vorfeld nicht so intensiv trainieren konnten", bilanzierte Kern. Deutscher Meister wurde übrigens erneut der ETV Hamburg, der im Finale den Leichlinger TV mit 2:1 in die Schranken wies.

TV Weisel: Bernhard Rheingans, Jürgen Bremser, Volker Kern, Frank Platt, Ludger Friedsam, Bernd Menche, Ralf Ochs.

Von unserem Redakteur

Stefan Nink