Lungenkrankheit in China: Reisende werden informiert

Das Coronavirus in China breitet sich weiter aus. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ist erneut deutlich angestiegen. Am Flughafen Frankfurt werden Reisende aufgeklärt.

Peking (dpa). Der neuen Lungenkrankheit in China sind drei weitere Menschen zum Opfer gefallen. Insgesamt sind demnach nun neun Todesfälle nachgewiesen worden, wie Chinas Staatsrat berichtete. Die Zahl der bekannten Infektionen mit dem Coronavirus stieg im Vergleich zum Vortag um mehr als 100 auf 440 Fälle an.

Erstmals wurden Infektionen mit dem Coronavirus auch an anderen Orten in China nachgewiesen. Inzwischen wurde bestätigt, dass der von einem Tier übergesprungene Erreger anders als anfangs angenommen auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. In Peking sind nun ungewöhnlich viele Menschen mit Schutzmasken unterwegs. In einigen Geschäften waren die Masken bereits ausverkauft.

Verbindung mit Fischmarkt in Wuhan

Chinas Gesundheitskommission erklärte in Peking, der Übertragungsweg sei „noch nicht völlig verstanden“. Die anfänglichen Infektionen wurden mit einem inzwischen geschlossenen Fischmarkt in Wuhan in Verbindung gebracht, auf dem auch Wildtiere verkauft wurden. Der Großteil der Infektionen konzentrierte sich weiter auf die 11-Millionen-Metropole.

Coronaviren verursachen oft harmlose Erkrankungen wie Erkältungen – Analysen des Erbguts hatten dem Berliner Virusforscher Christian Drosten zufolge aber ergeben, dass es sich bei dem Erreger um eine Sars-Variante handelt. Sars steht für „Severe Acute Respiratory Syndrome“, also Schweres Akutes Atemwegssyndrom. Ein Sars-Virus hatte von China ausgehend 2002/2003 eine weltweite Pandemie mit 8000 Infizierten zur Folge, etwa 800 Menschen starben.

Tiermärkte und kontakt mit Tieren meiden

Mit der gerade laufenden Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest am kommenden Samstag (25. Januar) wächst die Gefahr einer Übertragung infektiöser Krankheiten. Bei der größten jährlichen Völkerwanderung sind einige Hundert Millionen Chinesen unterwegs. Asiatische Nachbarn und drei US-Flughäfen haben wegen der neuen Lungenkrankheit inzwischen Fieberkontrollen bei der Einreise aus Wuhan eingeführt.

Die Weltgesundheitsorganisation sprach bisher keine Reisewarnung für Touristen aus. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC riet Reisenden nach Wuhan lediglich, Tiermärkte und den Kontakt mit Tieren oder mit kranken Personen zu meiden. „Eine begrenzte Übertragung von Mensch zu Mensch könnte vorkommen.“

Erster Fall in den USA bekannt

In den USA wurde ein erster Fall der neuen Lungenkrankheit nachgewiesen. Es handele sich um einen Mann, der nach einer Reise in die chinesische Stadt Wuhan am 15. Januar in die Westküstenmetropole Seattle zurückgekehrt sei, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Dienstag (Ortszeit) mit. Die Krankheit war zuvor bereits in Japan, Südkorea, Thailand und Taiwan festgestellt worden. Experten hatten zuvor erklärt, dass vereinzelte Einschleppungen der neuen Lungenkrankheit auch nach Europa immer wahrscheinlicher würden.

Zum Schutz gegen die Lungenkrankheit schloss Nordkorea nach Angaben von Reiseagenturen vorerst seine Grenzen für ausländische Touristen. Nordkorea lasse von Mittwoch (22. Januar) an keine Touristen mehr einreisen, teilten die in China ansässigen Agenturen Young Pioneer Tours und Koryo Tours auf ihren Webseiten mit. Von Nordkorea gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.

Deutsche Urlauber werden aufgeklärt

Der Flughafen Frankfurt hat sich wegen der in China kursierenden neuen Lungenkrankheit auf mögliche Maßnahmen eingestellt. „Der Plan liegt in der Schublade“, sagte eine Sprecherin der Betreibergesellschaft Fraport. „Wir bekommen Empfehlungen vom Gesundheitsamt.“ Derzeit gebe das Amt präventive Verhaltensempfehlungen für Reisende aus und Reisende in die Region bei Wuhan in China, wo die Krankheit im Dezember erstmals ausgebrochen sei, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsamtes in Frankfurt.

Reisende werden laut dem Sprecher über die Symptome aufgeklärt und wie sie damit umgehen sollen. Das geschieht etwa auf großen Informationstafeln am Flughafen oder auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes. „Man muss einfach schauen, wie sich das Geschehen global weiterentwickelt und dann müssen wir natürlich auch die Informationen anpassen“, erklärte der Sprecher weiter. Aktuell seien Reise- und Verhaltensempfehlungen ausreichend. Bei begründeten Verdachtsfällen würden betroffene Menschen isoliert sowie beobachtet werden, hieß es vom Amt.

Sorgen müsse man sich in Deutschland nicht machen, sagte Lars Schaade, Vizepräsident des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin. Das Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung in Deutschland wird vom RKI derzeit als „sehr gering“ eingestuft. Zwar könne es einzelne Fälle von Virus-Importen geben, fortgesetzte Infektionsketten – also anschließende Übertragungen von Mensch zu Mensch – seien nach derzeitigem Stand aber unwahrscheinlich, so Schaade.

58 Flüge wöchentlich aus China

Direktflüge aus der Stadt Wuhan gibt es nach Angaben der Fraport keine. Aus der Volksrepublik China landen wöchentlich 58 Flugzeuge in Frankfurt. 2019 habe es insgesamt rund 6900 Verbindungen nach und von China gegeben.

Auch die Lufthansa beobachtet die Entwicklung um das Coronavirus. Bei Bedarf werde man mit den Behörden zusammenarbeiten und die notwendigen Entscheidungen treffen, erklärte ein Sprecher in Frankfurt. Man registriere aktuell keine Buchungsrückgänge.

Italien führte nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Rom Kontrollen am Flughafen in Rom ein, um mögliche Verdachtsfälle an Bord von Flugzeugen aus Wuhan zu überprüfen.