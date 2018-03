Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Lufthansa fliegt im Sommer erstmals von Düsseldorf aus nach Danzig (Gdansk), Athen, Neapel und Dubrovnik. Maschinen in die polnische Hafenstadt an der Ostsee starten von montags bis freitags, teilte die Fluggesellschaft mit.

Ebenfalls fünfmal pro Woche geht es in die griechische Hauptstadt. Neapel steht donnerstags und samstags auf dem Düsseldorfer Flugplan. Auch Dubrovnik soll den Angaben zufolge zweimal wöchentlich bedient werden. Der Lufthansa-Sommerflugplan tritt am 30. März in Kraft.