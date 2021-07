Ludwig/Kozuch nun gegen Brasiliens Top-Beach-Duo

Die als Agatha/Duda bekannteren Brasilianerinnen belegten in ihrer Gruppe ebenfalls Rang zwei. Ludwig und Agatha standen 2016 in Rio de Janeiro mit ihren damaligen Partnerinnen bereits im Olympia-Finale – Ludwig gewann mit Kira Walkenhorst Gold. Agatha spielt nun wie Ludwig an der Seite einer Olympia-Debütantin, für Duda und Kozuch ist Tokio jeweils die Premiere. Die genaue Ansetzung der Partie war zunächst nicht klar.

