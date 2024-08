Ludwig und Lippmann schaffen ersten Sieg bei Beach-EM

Anzeige

Arnheim (dpa). Beach-Volleyballspielerin Laura Ludwig hat mit Teamkollegin Louisa Lippmann den ersten Erfolg bei der Europameisterschaft gefeiert. Die Olympiasiegerin von Rio 2016 gewann mit ihrer Teampartnerin am Mittwoch gegen die Tschechinnen Miroslava Dunarova und Daniela Mokrá mit 2:0 (21:18, 21:14).

Zuvor hatten Ludwig und Lippmann den EM-Auftakt in den Niederlanden im deutschen Duell gegen das Duo Svenja Müller und Cinja Tillmann mit 0:2 verloren. Bei Olympia in Paris waren Ludwig und Lippmann nach drei Niederlagen in der Gruppenphase früh ausgeschieden. Anschließend gab die 38 Jahre alte Ludwig bekannt, nach dieser Saison ihre Beach-Volleyball-Karriere zu beenden.