Der Ökumeneausschuss Linz lädt für Mittwoch, 7. März, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche zum Friedensgebet ein. Anschließend geht ein Friedensmarsch mit Lichtern durch Linz.

Ausgangspunkt ist die evangelische Kirche. Im Anschluss an den Friedensmarsch berichtet Jamil Drehjou im Katharinenhof, Grabentor 1, in Linz von der Lage in Afrin. san