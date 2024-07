Lordano gewinnt Großen Hansa-Preis bei der Derby-Woche

Anzeige

Hamburg (dpa/lno). Der fünf Jahre alte Wallach Lordano hat auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn den mit 70.000 Euro dotierten Großen Hansa-Preis für sich entschieden. Geritten von Jockey Rene Piechulek setzte sich der Favorit nach 2400 Metern gegen den lange führenden Tünnes mit Andrasch Starke im Sattel durch. Rang drei ging an den Vorjahres-Derby-Zweiten Mr Hollywood unter Bauyrzhan Murzabayev.

Lordano wird in Mülheim/Ruhr von Marcel Weiß für das Gestüt Ittlingen des Unternehmers Manfred Ostermann trainiert. Er erreichte bei seinem elften Karrierestart den achten Sieg und steigerte seine Gewinnsumme auf 201.075 Euro. «Ich habe schon Anfang des Jahres gesagt, dass er jetzt so richtig ausgereift ist. Das ist schon ein echtes Klassepferd», sagte Weiß nach dem Erfolg.

Lordano soll zunächst weiterhin in Deutschland laufen, ein Fernziel könnte der berühmte Melbourne Cup im November in Australien sein.



Höhepunkt der Rennwoche in Hamburg ist am Sonntag das 155. Deutsche Derby, das um 15.45 Uhr gestartet werden soll. Der Kampf um das begehrte Blaue Band ist mit 650.000 Euro dotiert.