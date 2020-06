LoL-Spieler von mouz eine Woche für Prime League gesperrt

An den kommenden beiden Spieltagen der League-of-Legends-Liga für den deutschsprachigen Raum muss mousesports ohne Mid-Laner Adam „Lider“ Ilyasov auskommen. Wie die Prime League mitteilte, wird er aufgrund von beleidigenden Aussagen in Solo-Ranglisten-Spielen für eine Woche gesperrt.

Bereits im November 2019 bekam Lider eine Verwarnung der europäischen Liga LEC für ein Jahr. Wegen des erneuten Verstoßes innerhalb dieses Zeitraums hat man sich für die Strafe in Form einer Sperre entschieden. Betroffen sind die Spiele am 16. und 18. Juni gegen die Teams GamerLegion und Unicorns of Love Sexy Edition.

Neben der Sperre erhält Lider außerdem eine öffentliche Verwarnung bis zum 15. Juni 2021. Ersetzt wird der gesperrte Spieler durch Trong Nghia „Rueven“ Hoang.