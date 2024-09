Der am 31.07.2024 geborene Löwenkater und seine Mutter «Indi» sind erstmals in einem für Zoobesucher einsehbaren Bereich. Das Löwenbaby ist der vierte kleine asiatische Löwe, der in den letzten beiden Jahren im Roten Listen Zentrum geboren und aufgezogen wird. (zu dpa: «Löwenbaby im Schweriner Zoo heißt Santosh») Foto: Jens Büttner/DPA