«Löwen» bei Fünftligist Hennef mit 6:0-Sieg

Problemlos hat sich Fußball-Zweitligist TSV 1860 München der Erstrunden-Pokalaufgabe bei den fünftklassigen Amateuren des FC Hennef 05 entledigt.

Benjamin Lauth traf zum 2:0 für 1860 München beim FC Hennef.

Foto: Rolf Vennenbernd – DPA

Beim 6:0 (2:0)-Erfolg vor 5200 Zuschauern und Temperaturen von 39 Grad im Bonner Nordpark sorgten Verteidiger Guillermo Vallori per Kopf (31. Minute) und Angreifer Benjamin Lauth (33.) mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung. Ismael Blanco (69.), Kai Bülow mit einem Kopfball (70.), Daniel Bierofka (71./Foulelfmeter) und Moritz Stoppelkamp (90.) machten das standesgemäße Endergebnis perfekt.

Mittelrhein-Pokalsieger Hennef hielt am Sonntag bei seiner Hauptrunden-Premiere gegen den Zweitliga-Tabellensechsten lange gut mit und hatte durch René Dabers (26.) sogar die große Führungschance. Nach dem Rückstand ergab sich durch Tobias Günther (38.) eine weitere gute Möglichkeit für die Amateure, sein Schussversuch von der linken Seite strich allerdings knapp am Pfosten vorbei.

In den zweiten 45 Minuten taten die Münchner Profis nur noch das Nötigste. Stoppelkamp (47./56.) scheiterte zweimal an Heil, ehe Blanco, Bülow, Bierofka und Stoppelkamp alles klar machten. Christopher Schindler (82.) scheiterte für die Gäste am Pfosten.