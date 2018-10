Löw übertrifft Herberger - Von Fathi bis Uth

LÄNDERSPIEL-BILANZ: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag (20.45 Uhr) in Amsterdam gegen die Niederlande ihr 948. Länderspiel. In der Bilanz stehen 551 Siege, 192 Unentschieden und 204 Niederlagen. Torverhältnis 2122:1110.

BUNDESTRAINER: ...