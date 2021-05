Löw testet im EM-Trainingslager gegen Dänemark

Die Partie findet am 2. Juni im Trainingslager im österreichischen Seefeld statt. Der Spielort für den Vergleich mit dem EM-Teilnehmer ist noch offen, wie der DFB bekanntgab. Im Gespräch ist das nahe zu Seefeld gelegene Tivoli Stadion in Innsbruck.

Das Trainingscamp in Tirol soll am 25. Mai beginnen. Zum Abschluss bestreitet Bundestrainer Joachim Löw mit dem 23 Spieler umfassenden Turnierkader am 7. Juni die EM-Generalprobe in Düsseldorf gegen Lettland. Drei Tage später wird die DFB-Auswahl ihr EM-Quartier beim Sponsor Adidas in Herzogenaurach beziehen.

Von Franken aus reist Löw mit seinem Team dann zunächst dreimal nach München zu den Gruppenspielen gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni), Europameister Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni). Halbfinale und Endspiel der Pan-Europa-EM finden im Londoner Wembley-Stadion statt.

© dpa-infocom, dpa:210330-99-28238/2