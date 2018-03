Löw testet EM-Personal: Götze soll wirbeln

Aus unserem Archiv

Danzig

Neun Monate vor dem EM-Anpfiff tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute zum Testspiel im Gastgeberland Polen an. In Danzig nimmt Bundestrainer Joachim Löw nach der geglückten EM-Qualifikation einige personelle Änderungen vor: Im Tor spielt der Bremer Tim Wiese, Simon Rolfes kommt im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Davor soll Supertalent Mario Götze wieder für Wirbel sorgen. Eine besondere Partie ist der EM-Test für Miroslav Klose und Lukas Podolski. Die gebürtigen Polen treten zum ersten Mal im Heimatland ihrer Vorfahren an.