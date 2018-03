Löw setzt bis 2014 auf Klose

Joachim Löw plant bis zur Fußball-WM 2014 weiter mit Torjäger Miroslav Klose. «Selbstverständlich werde ich in den nächsten zwei Jahren auf ihn setzen», sagte der Bundestrainer über den Routinier, der beim nächsten großen Turnier immerhin 36 Jahre alt wäre.

Miroslav Klose zählt für Bundestrainer Löw zu den weltbesten Stürmern.

Foto: Andreas Gebert – DPA

«Miro ist ein Spieler, bei dem ich die Altersgrenze im Moment nicht sehe. Ich weiß, wenn er einen Rhythmus hat, gehört er zu den weltbesten Stürmern», begründete Löw.

Der für Lazio Rom spielende Klose könnte in Frankfurt gegen Argentinien sein 122. Länderspiel für Deutschland bestreiten. Mit 64 Toren ist er als Zweiter der deutschen Torjägerliste nur noch vier Treffer von Rekordschütze Gerd Müller entfernt. Bei einer insgesamt vierten WM-Teilnahme 2014 könnte er auch den Brasilianer Ronaldo als WM-Rekordtorjäger ablösen. Ronaldo hat 15 Endrundentore erzielt, Klose steht bei 14.

«Wenn ich bei der WM dabei und gesund bin, will ich Ronaldos Rekord auch knacken», sagt Klose der «Sport-Bild». Nach der kommenden WM-Endrunde will er seine Nationalmannschafts-Laufbahn beenden. «Ob ich weiter auf Vereinsebene spielen werde, entscheiden ganz allein meine Gesundheit und Fitness», kündigte der 34-Jährige an.

Auf der zentralen Stürmerposition gibt es in der Nationalelf zum Routinier Klose kaum Alternativen. Größter Konkurrent ist der derzeit verletzte Bayern-Angreifer Mario Gomez. Vor und während der EM hatte Löw sogar den Plan erwogen, den Neu-Dortmunder Marco Reus in der Sturmspitze aufzubieten.